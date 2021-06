Ingat Ayahnya Nagita Slavina? Keadaan Fisiknya Jadi Sorotan, Netizen Komentari Kondisi Opa Rafathar

Ingat Ayahnya Nagita Slavina dan Caca Tengker? Keadaan Fisiknya Jadi Sorotan, Netizen Komentari Kondisi Opa Rafathar

TRIBUN-MEDAN.COM - Ingat Ayah kandungnya Nagita Slavina dan Marsha Tengker?

Ya, dia adalah Gideon Tengker.

Selama ini Gideon Tengker diketahui hidup terpisah dari Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Mantan suami Rieta Amalia ini memang jarang terlihat berkumpul bersama Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.

Gideon Tengker (Instagram/@gideonljtengker)

Meski demikian, Gideon Tengker kerap berbagi unggahan di media sosialnya.

Gideon juga kerap mengunggah aktivitasnya yang kerap bermain musik.

Seperti baru-baru ini, kakek Rafathar ini mengunggah dirinya tampil saat bernyanyi You Raise Me Up.

Gideon dengan suara lantang dan merdu menuai sorotan publik.

Gegara unggahan ini Gideon banjir pujian dari netizen.

