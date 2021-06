Prabowo Ajak Putra Semata Wayang Deddy Corbuzier Gabung ke Militer

TRIBUN-MEDAN.COM - Unggah foto di Instagram, Azka Corbuzier, putra semata wayang Deddy Corbuzier, akui diajak gabung militer oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Belum lama ini Prabowo hadir sebagai bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier yang tayang di kanal YouTube milik master mentalis tersebut.

Pada kesempatan itu, rupanya bukan hanya kedatangan Prabowo yang menjadi perbincangan. Melainkan juga sosok Azka Corbuzier, putra semata wayang Deddy Corbuzier.

Dalam postingan terbarunya, Azka nampak mengenakan baju berwarna tortilla dan celana hitam panjang.

Sementara itu Prabowo mengenakan kemeja berwarna putih. Keduanya pun berpose kompak mengepalkan tangan.

Bersamaan dengan itu Azka mengungkapkan jika pertemuannya dengan Prabowo merupakan pengalaman pertama.

Menariknya, ia juga mengaku diajak untuk masuk militer oleh Prabowo.

“First time I met the General @prabowo !!! And he asked me to join the military (Pertama kali saya bertemu dengan Jenderal Prabowo !!! Dan dia meminta saya bergabung dengan militer)!!!!” tulis Azka Corbuzier, dikutip Tribunnews, Senin (14/6/2021).

Postingan pemilik nama lengkap Azkanio Nikola Corbuzier ini pun langsung dikomentari warganet.

Mayoritas netizen rupanya ikut menanggapi perihal penawaran Prabowo agar Azka bergabung dengan militer.

Sebagian besar netizen justru setuju dengan hal itu, lantaran Azka memiliki postur tubuh yang ideal di usianya yang masih remaja.

“Azka memang Cocok masuk militer,” tulis netizen.

"Azka saya setuju kamu masuk akademi militer,” timpal netizen lainnya.

