5 Buku Terlaris di Gramedia Gajah Mada Medan, Ada Buku Klasik yang Masih Populer

Laporan Wartawan Tribun Medan, Yufis Nianis Nduru

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Gramedia Gajah Mada Medan secara berkala menampilkan buku terlaris setiap bulannya. Bulan ini, ada lima buku di Gramedia Gajah Mada Medan terlaris.

"Novel terlaris ada Si Putih, Lumpu, Sang Alkemis, Manttapu Jiwa, dan More of You," kata Adelina Simanjuntak selaku Customer Service Gramedia Gajah Mada, Selasa (15/6/2021).

1.Si Putih

Harga: Rp 93.500

Si Putih merupakan novel karya Tere Liye dan merupakan buku kesepuluh dari serial BUMI.

Sinopsis: Bagaimana jika hewan kesayangan kalian ternyata hewan dengan kekuatan terbesar di dunia paralel? Bagaimana jika hewan yang terlihat imut, menggemaskan, ternyata bisa menjadi salah satu petarung paling hebat?

Kali ini kita akan bertualang di klan baru, dengan tokoh-tokoh baru. Termasuk mengetahui bahwa pandemi yang menyusahkan penduduk juga terjadi di klan-klan jauh. Tapi ingatlah selalu, setiap ada kesusahan, selalu muncul hal-hal menarik yang positif.

Kisah ini tentang si Putih, kucing kesayangan Raib. Masa lalu si Putih tidak kalah menarik, sebelum akhirnya kucing itu diletakkan di depan pintu rumah sebagai hadiah ulang tahun Raib.

2. Lumpu