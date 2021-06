SEDANG BERLANGSUNG Hungaria Vs Portugal, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

Live streaming laga perdana EURO 2020 Hungaria vs Portugal

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung via live streaming laga perdana jawara bertahan Timnas Portugal vs Hungaria di Grup F Piala Eropa 2021, malam ini Selasa (15/6/2021)

Laga perdana Grup F Euro 2020 salah satunya mempertemukan Hungaria vs Portugal, Selasa (15/6/2021) malam ini.

Perseteruan antara Hungaria vs Portugal berlangsung di Puskas Arena, mulai pukul 23.00 WIB, Live RCTI dan Mola TV.

Selain itu, laga ini juga bisa disaksikan via live streaming gratis dari HP. Untuk mendapatkan tayangan Hungaria vs Portugal via live streaming, bisa diakses linknya di akhir artikel ini.

Megabintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, menjadi starter dalam laga EURO 2020 kontra timnas Hungaria. Ronaldo tinggal menunggu gol pembuka muncul.

Ronaldo mempunyai kegemaran menghancurkan pertahanan Hungaria.

Dari tiga pertemuan terakhir melawan Hungaria, Ronaldo mampu mencetak empat gol dan dua assist.

Artinya, Ronaldo selalu terlibat minimal dalam dua gol Portugal per pertemuan kontra Hungaria tersebut.

Data ini tentu membuat gembira para penggemar Portugal yang mengharapkan Cristiano Ronaldo cs bisa mempertahankan gelar EURO.

Sang mega bintang Portugal berpeluang memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen Euro.