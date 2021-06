Artis BCL Sesak Nafas, Kondisi Bunga Citra Lestari Hari ke 3 Demam akibat Covid-19

TRIBUN-MEDAN.com- Tiga hari menjalani isolasi mandiri (Isoman) pasca positif Covid-19, Bunga Citra Lestari atau BCL keluhkan gejala batuk hingga demam.

BCL memberitahukan hal itu melalui akun Instagram pribadinya @bclsinclair.

“Isolation Day 3. So far, ada symptoms (gejala) batuk, tenggorokan sakit, napas terasa agak pendek dan sometimes demam,” tulis BCL dalam laman Instagramnya, Rabu (16/6/2021).

BCL menambahkan dia akan tetap semangat menjalani isolasi mandiri untuk kesembuhannya. Pada foto yang ia unggah, ibu satu anak ini tampak berjemur dengan artis Dena Rachman.

“Tetap semangat, did meditation in the morning dan berjemur is essential,” tambah BCL lagi.

Sebelumnya, pemeran Ainun dalam film Habibie dan Ainun itu belum lama ini mengumumkan jika dirinya positif Covid-19.

Hal ini membuat mantan juri Indonesian Idol tersebut langsung menjalani isolasi mandiri demi memutus penyebaran virus Covid-19.

“Aku baru saja mendapatkan hasil tesku dan dinyatakan positif terinfeksi virus corona," tulis BCL beberapa hari lalu.

“Tolong jaga diri kalian dan orang-orang yang kalian sayangi. Bangun sistem imunitas kalian dan lakukan ini dengan serius," tambahnya.

