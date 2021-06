JADWAL Siaran EURO 2020 Malam Ini, Turki Vs Wales, Italia Ditantang Swiss, Live RCTI & Mola TV

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran EURO 2020 malam ini menyajikan laga panas dari grup A dan B, Turki vs Wales , Finlandia vs Rusia dan Italia vs Swiss, Rabu (16/6/2021).

Di Grup A akan tersaji laga antara Turki vs Wales Pukul 20.00 WIB yang akan digelar di Baku Olympic Stadium, Live RCTI dan Mola TV.

Kemudian disusul laga di Grup B antara Finlandia vs Rusia yang akan berlangsung di Saint Petersburg Stadium, mulai pukul 23.00 WIB, Live RCTI dan Mola TV.

Sementara laga Italia vs Turki akan berlangsung di Stadio Olimpico pada pukul 02.00 WIB, live RCTI dan Mola TV.

Pasukan Roberto Mancini berhak berada di puncak klasemen Grup A Euro 2020 setelah mengalahkan Turki dengan tiga gol tanpa balas.

Gol kemenangan Gli Azzurri, julukan Italia, dibuat oleh Merih Demiral 53'OG, Ciro Immobile 66' dan Lorenzo Insigne 79.

Kemenangan di laga perdana atas Turki menjadi modal penting Mancini menatap laga berikutnya melawan Swiss.

Apalagi Swiss tak meraih kesuksesan seperti Italia, anak asuh Vladimir Petkovic hanya bermain imbang 1-1 dengan Wales.

Tambahan poin melawan Swiss secara tidak langsung membuat Italia jadi tim pertama yang lolos fase grup Euro 2020.

