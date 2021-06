43 Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemkab Deli Serdang Resmi Dilantik

TRIBUNMEDAN.ID, MEDAN - Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan diwakili Sekdakab Darwin Zein S.sos mengambil sumpah/janji, dan melantik serah terima jabatan 43 orang Pejabat Pengawas di lingkungan Pemkab Deli Serdang, di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (16/6/2021). Turut dihadiri Asisten II Putra Jaya Manalu, Kepala BKD Deli Serdang Yudi Hilmawan SE MM, Inspektur H Edwin Nasution SH, Kadis Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Muhammad Salim SP. M.Si ,Para Kabag, serta Kepala OPD Terkait.

Dari 43 Pejabat Pengawas yang dilantik diantaranya, Sugiyono, S.Kom sebagai Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Sakti Toni Dapot Sibarani, SH sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sampah Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Dinas Lingkungan Hidup, Ronald Ms Siburian, SST sebagai Kepala Seksi Limbah B3 pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Elsya Marina, SE., M.Si sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, Damoz Hutagalung, ST., MT sebagai Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Saut Hasiholan Fransiskus Panggabean, S.Kom sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika, Bambang Eka Wijaya, S.Sos sebagai Kepala Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Perhubungan.

Sambutan tertulis Bupati H Ashari Tambunan yang disampaikan Sekdakab Darwin Zein pada pelantikan tersebut mengatakan, pengisian kekosongan jabatan dan pergeseran jabatan adalah hal yang biasa terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini dilakukan semata-mata meningkatkan kinerja dan penyegaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

“Pengambilan sumpah, janji dan dilantik, bukan hanya untuk mengisi kekosongan, melainkan karena saudara dinilai layak untuk mengemban amanah ini, saya yakin dan percaya saudara mampu melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan optimal. teruslah giat berkreasi, tingkatkan kinerja pribadi dan organisasi, dorong cara kerja yang baru yang inovatif dan kreatif serta konsisten menunjukan perilaku seorang pemimpin yang loyalitas, serta patut dicontoh dan diteladani,” ucapnya.

"Selain itu, ciptakanlah suasana kerja yang kondusif serta lakukanlah koordinasi yang baik terhadap semua pihak, berikan informasi yang aktual dan akurat melalui media, tingkatkan kerjasama dalam eksport dan import, berikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi melalui kemudahan perizinan, tingkatkan mutu pendidikan, lakukan penyelenggaraan sistem transportasi deli serdang yang lebih baik dan efektif," tambah Sekda.

“Kepada saudara–saudara yang dilantik hari ini untuk terus bersama sama saling bergotong royong dalam memutus mata rantai penyebaran covid 19, sebagai bentuk komitmen kita bersama dalam melawan penyebaran Covid-19,” kata Sekda.