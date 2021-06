Agnez Mo Dirikan Klinik Untuk Vaksin Covid-19 Gratis, Fasilitas Lengkap, dan Sediakan Makanan

TRIBUN-MEDAN.com - Bukan hanya terkenal sebagai penyanyi yang sudah go internasiona, Agnez Mo juga terkenal akan kedermawanannya.

Teranyar, perempuan 34 tahun ini mendirikan sebuah klinik yang menyediakan vaksin gratis.

Bukan hanya itu, klinik yang Agnez Mo dirikan juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas.

Diva Agnez Mo (agnezmo.com)

Agnez mengunggah momen saat ia mengunjungi klinik tersebut.

Meski sudah didirikan beberapa waktu belakangan, Agnez Mo baru menunjukkan klinik tersebut melalui media sosial miliknya.

"My godfather and i present: AG PEDULI," tulisnya dikutip tribun-medan.com, Kamis (17/6/2021).

Ia mengatakan AGP Ancol bekerja sama dengan Puskesmas Pademangan.

Klinik ini didukung dengan kurang lebih 60 Nakes dan 120 relawan Non Nakes.

Agnez Mo (Instagram @agnezmo)

Ia pun mengajak masyarakat datang ke kliniknya untuk mendapatkan vaksin Covid-19 secara gratis.

"Please get your vaccines (for free). So easy to find us, just look for the sign AG PEDULI," katanya.

