Harga Minyak Goreng Curah di Sumut Mendadak Naik Bersamaan dengan Daging Ayam Potong

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Harga minyak goreng curah dan daging ayam di pasar tradisional Sumatera Utara kembali merangkak naik.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Utara, Barita Sihite.

Barita Sihite menuturkan, harga minyak goreng curah naik hingga tujuh persen dan harga daging ayam potong 2.7 persen.

"Saat ini harga yang sedang melambung itu minyak goreng tujuh persen, daging ayam potong 2.7 persen. Bahkan bawang putih juga naik 2.9 persen," kata Barita, Kamis (17/6/2021).

Barita menjelaskan, harga minyak goreng rata-rata kota IHK (Medan,Gunung Sitoli, Siantar, Sibolga, Padangsidimpuan) dijual berkisar Rp 13.306 per kilogram.

Sehingga, kata dia, harga tertinggi itu berada di Gunung Sitoli dengan kisaran harga Rp 15 ribu per kilogram.

Untuk harga terendahnya berada di Medan berkisar Rp 11.929 kilogram.

Selain itu, harga daging ayam terendah berada di Tebingtinggi dibaderol Rp 25.500 per kilogram.

Untuk harga tertinggi berada di Padang Lawas Rp 42 ribu per kilogram, serta rata-rata di kota IHK Rp 34.307 per kilogram.

Sementara itu harga bawang putih rata-rata kota IHK Rp 28.329 per kilogram, harga tertinggi di Gunung Sitoli Rp 30 ribu per kilogram dan harga terendah di Pakpak Bharat Rp 28.329 per kilogram.

"Untuk harga cabai merah masih merosot hingga 1.6 persen karena stok komoditi banyak dari hasil panen sentra komoditi," tambah Barita.(cr20/tribun-medan.com)