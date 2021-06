Promo Terbaru Alfamart, Ada Cashback Voucher Up To 10 Persen, Promo Gratis hingga 30 Juni

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Alfamart kembali gulirkan berbagai promo terbaru bahkan ada cashback voucher 10 persen.

Hal ini disampaikan Marketing Alfamart Lufita Lia, Kamis (17/6/2021).

"Alfamart kembali tawarkan berbagai promo spesial bagi pelanggan dan kali ini ada cashback voucher up to 10 persen, mekanisme nya belanja minimal Rp 10 ribu kecuali susu bayi di bawah satu tahun, minyak goreng, gula pasir, rokok, dan pulsa, nanti akan mendapatkan maksimal cashback Rp 20 ribu," kata Lufita

Selanjutnya berikut beberapa promo yang ditawarkan Alfamart berlaku hingga 30 Juni 2021:

Serba Gratis

-Javana teh gula batu melati pet 350ml beli 2 gratis 1

-Campina sundae Choco cup 110ml beli 2 gratis 1

-Beli 1 milo nuggets cokelat 25g gratis 1 ultra sari kacang hijau 250ml

-Van houten milk, semi sweet 27g beli 1 gratis 1

-Simba chochip susu ckt, pth cup 20 g beli 2 gratis 1

-Cemceman kacang kulit ori 200g beli 1 gratis 1

-Cemcem pilus cheese bbq, prawn, balado 50g beli 2 gratis 1

-Happy tos hijau 160g, nacho cheese, jagung bakar 140g beli 2 gratis 1

-Alfamart sumpia 150g beli 2 gratis 1

-Milna bbr ayam wortel box 120g beli 1 gratis 1

-Beli 1 sedaap mie goreng 5x90g gratis 1 sedaap mie goreng 90g

-Starvit sirup herbal 15ml beli 1 gratis 1

-Nexcare masker daily 3s+1s, carbon 2s+1s beli 1 gratis 1

-Rojukiss serum jeju lotus tea tree bijak 8ml beli 1 gratis 1

-Hansaplast koyo hangat panas 10s beli 2 gratis 1

Promo kebutuhan rumah tangga

-Daia det. plus softener pink, violet, bunga, putih 1.8 kg Rp 29.900

-Soklin softergent pink, blue, purp, red, skr 770g Rp 16.500

-Attacks matic liq plus softener, hygiene 800ml

-Sunlight jeruk nipis ref 755ml Rp 13.900

-Sunlight jeruk nipis 1L Rp 13.900

-Maxkleen liq det a. Odr, c. Prt 600+100ml Rp 15.700

-Vanish pink powder ref 105 g Rp 9.900

-Sos disinfectant spray 250ml Rp 22.500

-Saniter fresh cln aeo 200ml Rp 22.500

Produk Spesial Mingguan (PSM) berlaku hingga 23 Juni 2021.

-Ultras milk UHT F. Cream, cokelat TP 1L Rp 14.900

-Ultras milk UHT low fat cokelat TP 1L Rp 16.900

-NU yogurt tea pet 450ml beli 2 gratis 1

-Koko Krunch cup 32g Rp 6.500

-Sidonmuncul tolak angin 5x15ml Rp 17.300

-Hot wheels basic cars Rp 21.900

(cr20/tribun-medan.com)