Aktivitas di Bandara Kualanamu Meningkat, Sehari Bisa Layani Belasan Ribu Penumpang ke Tujuan Ini

Para penumpang antre untuk melakukan check in di Bandara Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara, Rabu (5/5/2021).

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Jumlah penumpang atau aktivitas di Bandara Kualanamu meningkat.

Manager of Branch Communication and Legal KNIA Chandra Gumilar mencatat bahwa rata-rata pergerakan penumpang pesawat di bandara mencapai 11.757 pax (penumpang) per hari pada periode 10-17 Juni 2021.

"Untuk saat ini pergerakan penumpang di Bandara Kualanamu sudah kembali ke range normal di masa pandemi ini. Per tanggal 10-17 Juni 2021 rata-rata penumpang sekitar 11.757 pax per harinya," ungkap Chandra, Sabtu (19/6/2021).

Data ini mengalami pertumbuhan dibanding bulan April 2021 yang sempat mengalami penurunan penumpang.

Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statisik (BPS) Sumut, rata-rata pergerakan penumpang sepanjang bulan April adalah 8.840 pax per hari.

Pada Rabu (17/6/2021), pergerakan penumpang KNIA tercatat sebanyak 11.855 pax, dengan rincian 6.045 pax yang datang ke KNIA, dan 5.810 pax yang berangkat dari KNIA.

Jumlah penerbangan tercatat sebanyak 104 flight, dengan rincian 51 flight menuju KNIA dan 53 flight berangkat dari KNIA.

Adapun, total volume angkutan kargo di bandara ini pada hari yang sama adalah 170 ton.

Sebanyak 114 ton kargo menuju KNIA dan 55 ton kargo diterbangkan ke wilayah lain.

Chandra menjelaskan bahwa berdasarkan jumlah penumpang yang berangkat, destinasi utama penerbangan dari bandara ini adalah menuju Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dengan persentase 52 persen dari total penumpang.