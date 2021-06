Foto Lama Luna Maya Dibongkar Mike Lewis, Potret Lawas Mantan Kekasih Ariel NOAH Bikin Kagum

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, Mike Lewis mengunggah foto lamanya bersama Luna Maya.

Foto itu diketahui diambil pada 2002.

Dalam foto tersebut Luna tampak menggunakan gaun dan Mike tampak berdiri di belakangnya.

Mike tampak menggunakan kemeja biru dan Luna menggunakan pakaian berwarna coklat.

Foto Lawas Luna Maya dan Mike (Instagram)

Rambut panjang Luna tampak diikat.

Mike tampak menyandingkan foto lama mereka dengan foto terbaru.

Pada foto terbaru itu, keduanya tampak sedang bermain golf.

Luna dan Mike juga sama-sama menggunakan topi.

Dalam kolom keterangan Mike menulis

"Flashback. 2002. @lunamaya and me. Styled by my favorite @michaelpondaag. Swipe to fast-forward 19 years!," tulis Mike.