Harga Cabai Merah dan Ayam Potong Merangkak Naik di Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Setelah hampir sebulan harga cabai merah merosot, hari ini kembali merangkak naik begitu juga dengan harga ayam potong.

Nisa pedagang sayur mayur di Pusat Pasar Medan mengungkapkan harga cabai merah naik Rp 2 ribu dan beberapa komoditi juga mengalami kenaikan.

"Cabai merah naik dari Rp 13 ribu jadi Rp 15 ribu per kilogram, harga cabai hijau naik juga dari Rp 10 ribu jadi Rp 12 ribu per kilogram sedangkan harga cabai rawit turun dari Rp 25 ribu jadi Rp 23 ribu per kilogram," kata Nisa, Minggu (20/6/2021).

Ia melanjutkan harga bawang merah jawa naik dari Rp 23 ribu jadi Rp 25 per kilogram karena persediaan lagi berkurang, bawang merah biasa berkisar Rp 20 ribu per kilogram, dan bawang putih normal Rp 20 ribu per kilogram.

"Brokoli naik dari Rp 12 ribu jadi Rp 14 ribu per kilogram, kentang dari Rp 7 ribu jadi Rp 8 ribu per kilogram, sayur putih juga naik, dan permintaan masyarakat biasa saja," ujarnya.

Selain itu, Askar pedagang ayam potong di Pusat Pasar Medan juga menuturkan harga daging ayam potong masih naik.

"Hari ini harga ayam Rp 34 ribu per kilogram, dari hari ke hari naik seribu sebab persediaan ayam juga sedikit, bentuk ukuran ayam juga rata-rata kecil gak ada besar jadi masyarakat pun kurang berminat," kata Askar.

Dalam hal ini, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Utara, Barita Sihite juga menuturkan bila harga cabai merah naik sebesar 5.6 persen.

"Harga cabai merah terendah saat ini Rp 14 ribu per kilogram di Dairi dan tertinggi di Nias Barat dibaderol Rp 35 ribu per kilogram sedangkan harga rata-rata di kota IHK (Medan, Gunung Sitoli, Siantar, Sibolga, dan Padang Sidempuan) dijual di harga Rp 17.278 per kilogram," ujar Barita.

Barita menambah harga signifikan yang naik yakni telur ayam capai 4.4 persen dan gula pasir 1.7 persen.

"Harga telur ayam broiler rata-rata kota IHK Rp 25 ribu per kilogram, harga terendah di Deli Sedang Rp 21.440 ribu per kilogram, harga tertinggi Rp 35.000 ribu per kilogram di Padang Lawas. Sama halnya dengan harga gula kristal putih rata-rata kota IHK Rp 12.667 per kilogram, harga terendah Rp 12.250 per kilogram di Tebing Tinggi, dan harga tetinggi di Nias Barat Rp 15 ribu per kilogram," kata Barita.

Barita menuturkan lonjakan harga ini terjadi karena mekanisme pasar dan stok di pasar tradisional Sumut aman serta mencukupi.

(cr20/tribun-medan.com)