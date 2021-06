Harga Cabai Merah di Medan Naik Lagi, Berikut Rincian Harganya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN--Setelah hampir sebulan mengalami penurunan harga, harga merah di Medan naik lagi hari ini, Minggu (20/6/2021).

Bukan cuma cabai merah saja, harga daging ayam potong juga naik.

Nisa pedagang sayur mayur di Pusat Pasar Medan mengungkapkan harga cabai merah naik Rp 2 ribu.

"Cabai merah naik dari Rp 13 ribu jadi Rp 15 ribu per kilogram, harga cabai hijau naik juga dari Rp 10 ribu jadi Rp 12 ribu per kilogram, sedangkan harga cabai rawit turun dari Rp 25 ribu jadi Rp 23 ribu per kilogram," kata Nisa.

Ia menjelaskan, harga bawang merah jawa naik dari Rp 23 ribu jadi Rp 25 per kilogram karena persediaan lagi berkurang.

Bawang merah biasa berkisar Rp 20 ribu per kilogram, dan bawang putih normal Rp 20 ribu per kilogram.

"Brokoli naik dari Rp 12 ribu jadi Rp 14 ribu per kilogram, kentang dari Rp 7 ribu jadi Rp 8 ribu per kilogram, sayur putih juga naik, dan permintaan masyarakat biasa saja," tambah Nisa.

Sementara itu, Askar pedagang ayam potong di Pusat Pasar Medan juga menuturkan harga daging ayam potong masih naik.

"Hari ini harga ayam Rp 34 ribu per kilogram, dari hari ke hari naik seribu sebab persediaan ayam juga sedikit. Bentuk ukuran ayam juga rata-rata kecil, enggak ada besar jadi masyarakat pun kurang berminat," ujar Askar.

Dalam hal ini, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatra Utara, Barita Sihite juga menuturkan bila harga cabai merah naik sebesar 5.6 persen.