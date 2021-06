Kelakuannya Bikin Wanita Jijik, Inilah Tuduhan Rian Dmasiv Lecehkan Anak Mendiang Denny Sakrie

TRIBUN-MEDAN.com - Sudah jarang tampil menyanyi di televisi, mendadak Rian Dmasiv dituduh melakukan pelecehan.

Sontak kabar ini menghebohkan jagat maya berawal dari cuitan akun pengamat musik mendiang Denny Sakrie, Minggu (20/6/2021).

Akun yang kini dikelola adik mendiang itu menuduh Rian Ekky Pradipta, atau Rian DMasiv melecehkan seksual anak Denny Sakrie.

Dia menuturkan insiden itu terjadi ketika putri tunggal mediang berada di Bali lalu datang ke kamar hotel pria 34 tahun itu.

"Sebuah cerita. @RianEkkyP menggoda anak saya. Disuruh datang ke kamar hotelnya di Bali.

Telepon pakai media inbox jam 3 pagi," cuit pengguna akun.

"Kamu itu masuk sexual harassment @RianEkkyP but wasting time wasting money. And u know?

I'm still happy jalanin hidup. Kok kamunya merusak sih?" tambahnya.

Adik mendiang menuturkan ingin menyelesaikan masalah itu pada hari ini.

Tetapi dia menuturkan Rian memungkiri janjinya.