Promo Terbaru Alfamidi 21-27 Juni 2021, Raja Platinum Beras Super 5 Kg Rp 57.900| Cek Daftar Promo

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Alfamidi menawarkan promo mingguan terbaru yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama seminggu mulai 21-27 Juni 2021.

Di antara produk promo tersebut ada raja platinium beras super 5 kilogram hanya Rp 57.900 saja.

Hal ini diungkapkan Head Marketing Cabang Medan Rudy Irwansyah.

"Kita kembali gulirkan promo untuk berbagai produk untuk kebutuhan sehari-hari yang dapat dimanfaatkan sehingga para pelanggan kita lebih hemat. Promonya ada HAP, RPM, dan PHP-in," kata Rudy, Senin (21/6/2021).

Berikut promo yang ditawarkan Alfamidi mulai 21-27 Juni 2021:

HAP (Hemat Awal Pekan) Alfamidi

-Anggur red globe/100gr Rp 8.290

-Easy liq det romatic / lively /purple blossom 750ml Rp 14.900

-Sahaja pencuci piring jeruk nipis refill 720ml Rp 10.900

-Molto all in one morning fresh / sunshine bloom 720ml Rp 24.900

-Head&shoulders shampoo all variant 160ml Rp 17.900 *kecuali variant supreme

-Fresh & natural body wash midnight secret / cotton dreams 450ml Rp 14.900

-Zact pasta gigi stain fighter 190g beli 1 gratis 1

-Sania minyak goreng Rp 25.800 *disertai pembelian Abc kecap manis refill 520ml, harga tanpa pembelian Abc kecap manis refill Rp 29.400

-Raja platinum beras super 5kg hanya 57.900

-Abc kecap manis 700ml hanya Rp 19.900

-Milo active go 3in1 bag 20’s hanya Rp 66.900

-Baby happy pants m34/l30 Rp 44.900

-Beli 2 Aqua air po et 1500ml Rp 9.800/2pcs

-Alfamidi diapers L8/M10 Rp 36.900

-Sunglight lime refill 1600ml Rp 28.900

Php-in (Promo Hemat Pekan ini)

Tambah rp 1.000 dapat 2pcs

-Nu green tea madu / gula batu / yoghurt tea pet 450ml Rp 7.000/pcs

-Good time all variant Rp 8.900/pcs

Tambah rp 5.000 dapat 2pcs

-Garnier serum mask sakura / black / light complete 32g Rp 23.500/pcs

RPM (Rekomendasi Promo Mingguan)

-Frisian flag uht purefarm cokelat/full cream /coconut 900ml Rp 14.900

-Mama lime all variant refill 780ml Rp11.900

