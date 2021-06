TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Harga komoditas cabai di pasar tradisional Sumatera Utara terus bergerak naik.

Bahkan, harga cabai di Nias Utara paling mahal dibanding wilayah lainnya.

"Harga cabai yang paling naik itu cabai rawit hijau naik 5.8 persen, cabai merah 5.4 persen," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sumatera Utara Barita Sihite, Selasa (22/6/2021).

Dalam hal ini, Barita menjelaskan harga cabai rawit hijau rata-rata kota IHK (Medan, Gunung Sitoli, Siantar, Sibolga, Padangsidimpuan) dipatok dengan harga Rp 27.893 per kilogram, harga terendah berkisar Rp 20 ribu per kilogram di Humbahas dan tertinggi di Nias Utara dibaderol Rp 36 ribu per kilogram.

Ia menambahkan, harga cabai merah rata-rata kota IHK dibaderol Rp 19.875 per kilogram, harga terendah di Langkat dibaderol Rp 15.333 per kilogram, harga tertinggi di Nias Utara dibaderol Rp 36 ribu per kilogram.

Selanjutnya, dia juga menuturkan bila harga daging sapi juga mulai merangkak naik sebesar 0.7 persen dan harga yang turun telur ayam broiler sekitar 2.2 persen.

"Penurunan harga terjadi pada komoditi telur ayam yakni Rp 572 per kilogram dibandingkan dari tanggal 18 Juni lalu, ini disebabkan karena stoknya melimpah," ujar Barita.

Di lain sisi, Barita mengungkapkan kenaikan harga di beberapa komoditi karena mekanisme pasar dan untuk stok masih aman bahkan mencukupi.

Sementara itu, Bu boru Nainggolan selaku pedagang sayur mayur di Pasar Petisah menuturkan sejak hari minggu harga berbagai cabai sudah naik.

"Sudah naik harga cabai mulai hari Minggu lalu, saat ini harga cabai merah Rp 18 ribu per kilogram, cabai hijau Rp 17 ribu per kilogram, dan paling naik itu harga cabai rawit karena sudah berkisar Rp 35 ribu per kilogram," kata Bu Boru Nainggolan.

Ia menambahkan bila harga komoditas lainnya masih stabil namun bawang putih perlahan mulai naik juga dari Rp 23 ribu per kilogram jadi Rp 25 ribu per kilogram.(cr20/tribun-medan.com)