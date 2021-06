Mantan Bintang Film Panas Maria Ozawa Ingin Bikin Video dengan Sang 'Gladiator' Vicky Prasetyo

TRIBUN-MEDAN.COM - Tak hanya bangga akun Instagramnya lebih dulu diikuti bintang film dewasa Maria Ozawa, Vicky Prasetyo juga pamer video dari artis asal Jepang itu.

Melalui akun Instagramnya, Vicky mengunggah video pesan yang dikirim artis Maria Ozawa yang juga dikenal dengan nama Miyabi itu.

"Now you know why they call me Gladiator. Thanks for follow my Instagram@maria.ozawa0108. Aku tunggu kedatangannya di Indonesia...kira-kira ngapain ya guyzz nanti..?" tulis Vicky di akun @vickyprasetyo777.

Sementara itu, Maria Ozawa dalam video yang diunggah Vicky menyampaikan rasa terima kasihnya karena Vicky telah menjadi penggemarnya

"Hai Vicky, ini Maria Ozawa. Aku dengar kamu penggemar beratku, aku sangat senang mendengarnya," kata Maria dikutip dari akun @vickyprasetyo777.

MARIA Ozawa alias Miyabi (instagram @maria.ozawa18 via tribunmanado)

Maria juga mengungkap keinginannya untuk bisa segera ke Indonesia setelah pandemi Covid-19 berakhir dan berkolaborasi dengan Vicky.

"Aku harap pandemi ini bisa berakhir dan aku bisa ke Indonesia dan bertemu kamu di sana dan kita bisa kolaborasi (video) Youtube atau apapun yang kamu mau. Aku berterima kasih sudah menjadi penggemar dan sekarang aku juga penggemarmu," ujar wanita berusia 35 tahun itu yang dikutip dari artikel Kompas.com yang berjudul:Kirim Video, Maria Ozawa Mengaku Tak Sabar Bertemu Vicky Prasetyo

Lucunya unggahan tersebut langsung dikomentari istri Vicky Prasetyo, Kalina Ocktaranny.

"Baru kemarin kamu bilang temen kamu dari Jepang mau ajak ketemuan buat main bola.. Jadi ini yang mau ajak kamu main bolaaa??!!," tulis Kalina.

Video Myabi: