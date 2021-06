Meninggal Sudah Negatif Covid, Keluarga Ungkap Vokalis Steven Jam Sudah Sakit Selama 4 Tahun

Setelah dinyatakan negatif proses pemakaman Steven Nugraha Kaligis dilangsungkan secara biasa di TPU Utan Kayu, Jakarta Timur.

TRIBUN-MEDAN.com - Pihak keluarga mengungkap penyebab kematian vokalis grup band reggae Steven & Coconut Treez, Steven Nugraha Kaligis atau biasa disapa Tepeng.

Selama kurang lebih empat tahun, Tepeng sudah berjuang melawan penyakit gagal ginjal. "Gagal ginjal," ujar adik Steven, Aponk usai pemakaman, Selasa (22/6/2021).

Sementara itu Putra selaku manajer band sebelumnya membenarkan kabar bahwa Tepeng sempat dinyatakan positif Covid-19. Namun hasil tes terakhir menunjukkan Tepeng sudah dinyatakan negatif per hari Senin, 21 Juni 2021. "Tapi per Senin kemarin sudah negatif," kata Putra.

Infeksi Covid-19 diduga memperburuk kondisi Steven atau Tepeng Steven Nugraha Kaligis berpulang pagi tadi pukul 07.30 WIB di Rumah Sakit Medika BSD, Tangerang Selatan.

Mengenang sosok Steven Jam atau Steven N Kaligis

Pentolan dari grup musik Steven n Coconut Treez yang baru saja meninggal dunia.

Steven alias Tepeng mengawali karir musiknya di akhir tahun 90-an, namanya semakin populer dengan lagu reggaenya yang bertajuk Welcome to My Paradise bersama Steven n Coconut Treez.

Tak mudah bagi Steven Jam merintis karir musiknya, ia memulai semyanya dari nol dengan banyak perjuangan.

Tepeng ternyata pernah menjadi penjaga studio musik hingga pengamen di daerah Jakarta sebelum memiliki banyak fans yang militan.

Pada tahun 1999, Steven Jam mendirikan Scope Band yang namanya sempat berkibar di belantika musik nusantara.