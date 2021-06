23 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Langkat Resmi Dilantik, Berikut Nama dan Posisinya

TRIBUNMEDAN.ID, LANGKAT - Sebanyak 23 ASN pejabat eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Langkat dilantik dan diambil sumpah jabatan, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Selasa (22/6/2021).

Bupati Langkat Terbit Rencana PA pada teks pidato tertulisnya, meminta para ASN tersebut menunjukkan kemampuan terbaiknya di tempat tugas yang baru, sesuai tugas pokok fungsi (Tupoksi) yang diemban.

Sebab, pejabat eselon III sebagai administrator maupun pejabat eselon IV sebagai pengawas, adalah unsur penting bagi pimpinan sebelum mengambil keputusan dan kebijakan.

"Laksanakanlah amanah jabatan secara profesional dan menjunjung tinggi loyalitas yang kesemuanya ditunjukan bagi kebaikan organisasi," pinta Bupati diteks pidatonya.

Bupati juga berpesan, agar situasi pandemi COVID-19 tidak mengurangi tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hingga meminta agar pejabat yang dilantik dan seluruh ASN Pemkab Langkat, melakukan inovasi untuk tetap bekerja secara maksimal. Serta melaksanakan program kegiatan dengan tetap memperhatikan situasi pandemi COVID-19. Juga berupaya untuk menjadi bagian solusi terhadap masalah yang timbul diorganisasi.

Selanjutnya, Wakil Bupati Langkat H.Syah Afandin menyampaikan 23 nama pajabat yang dilantik beserta jabatannya. Ia juga mengaku, percaya dan yakin pejabat yang dilantik mampu mengemban amanah dengan baik.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Bupati Langkat No.824-87/K/2021 tanggal 21 Juni 2021, tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Langkat.

Berikut nama 23 pejabat eselon III dan IV yang dilantik.

1. Ngaturken Pa, M.Pd, Sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Langkat.

2. Rasta, S.Pd, M.Pd, Sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

3. Budi Santoso, S.Pd, Sebagai Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Langkat.

4. Fahmi Ashari, S.Stp. M.A.P, Sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Langkat.

5. Legimin Pramono, Se, Sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat.

6. Ester Afriani Br. Butar Butar, Se, Sebagai Kepala Bidang Penagihan Dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

7. Nurmayanti, S.Si, Apt, Sebagai Kepala Seksi Pembinaan Imp Dan Peningkatan Kesertaan Kb Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Langkat.

8. Aswary S.Pd, Sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

9. Hanafi Rahmatsyah, Sh, Sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

10. Edi Candra, Sp, Sebagai Kepala Seksi Pengembangan Alat Dan Mesin Pertanian Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

11. Nirda Mahshuri, S.Si, Sebagai Kepala Seksi Advokasi Kie Dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Langkat.

12. Refianda Nasution, St, Sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

13. Dedek Syah Putra Ginting, Se, Sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

14. Iqbal Nur Asrori, Se, Sebagai Kepala Seksi Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat.

15. Deny Susanto, Se, Sebagai Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan Pekan Tajung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

16. Sahmanan Sembiring, S.E, Sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

17. Suripto, S.Sos, Sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

18. Rima Suriani, S.I.P, Sebagai Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat.

19. Abdi Nuge Rahanta, S.Kom, Sebagai Sekretaris Lurah Harapan Jaya Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat.

20. Liatrisna, S.I.P, Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat.

21. Tuti Herlina, S.I.P, Sebagai Kepala Seksi Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sei Lepan Kabupaten Langkat.

22. Siti Khadijah, SE, Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.

23. Muliawati, SS, Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kelurahan Bukit Jengkol Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. (yan/...)