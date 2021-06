Gaya Ayu Ting Ting Vs Nagita Slavina, Mantan Enji Baskoro Buka Suara Soal Kalung Berlian Rp 8 Miliar

TRIBUN-MEDAN.COM - Ayu Ting Ting kembali mendapat cibiran dari netizen.

Kali ini terkait persoalan kalung berlian senilai Rp 8 Miliar.

Setelah ayah Rozak membela Ayu dan mengatakan anaknya tak pernah memplagiat gaya Nagita Slavina, baru-baru ini Ayu Ting Ting justru kepergok mengenakan kalung berlian yang terlihat sama.

Kalung Ayu Ting Ting disebut mirip seperti punya Gigi. (Instagram | YouTube)

Ternyata kalung yang dipakai Nagita Slavina dan Ayu Ting Ting ditaksir memiliki harga Rp 8 miliar.

Hal tersebut diketahui dari Instagram @nagitaslavina.bags.

Akun itu menulis bahwa kalun mewah tersebut bernilai Rp 8 miliar.

"Diamond Necklace which is estimated to be worth 8.000.000.000 IDR."

Namun karena desain kalung Ayu Ting Ting sama dengan milik istri Raffi Ahmad, banyak netizen yang kembali menuding Ayu Ting Ting lakukan plagiat gaya Nagita Slavina.

Mengutip dari akun Instagram @mak_inpoh pada Senin (21/6/2021), Ayu Ting Ting akhirnya buka suara terkait kalung yang disebut mirip dengan Nagita itu.