Penghasilan Tertinggi 5 YouTuber Indonesia, Mereka Akan Dikenakan Pajak oleh Amerika Serikat

TRIBUN-MEDAN.COM - Peta youtuber Indonesia paling tajir terus bergeser setiap bulannya.

Di awal pekan keempat bulan Juni 2021, Deddy Corbuzier tercatat sebagai youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (22/6/2021), Deddy Corbuzier menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang 24.300 hingga 388.900 dollar AS per bulan.

Jumlah itu setara Rp 347,49 juta - Rp 5,56 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Deddy Corbuzier menggeser dominasi Raffi Ahmad sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Raffi Ahmad sempat menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam beberapa bulan terakhir.

Lewat akun Rans Entertainment, kini Raffi Ahmad menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan 24.100 dollar AS hingga 384.900 dollar AS setara Rp 344,63 juta hingga Rp 5,50 miliar.

Sementara Ria Ricis menduduki posisi ketiga youtuber Indonesia paling kaya dengan perkiraan penghasilan bulanan 19.400 dollar AS-309.900 dollar AS setara Rp 277,42 juta - Rp 4,43 miliar.

Berikut ini daftar lima youtuber Indonesia dengan penghasilan tertinggi.

1. Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier (Youtube.com/Deddy Corbuzier)

Jumlah subscribers: 14,7 juta

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 870

Jumlah penonton (akumulatif): 2,55 miliar

Proyeksi pendapatan per bulan: 24.300 dollar AS-388.900 dollar AS setara Rp 347,49 juta - Rp 5,56 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS)

2. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Rans Entertainment)