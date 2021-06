RESMI! Hakan Calhanoglu Si Pengkhianat AC Milan Akhirnya Gabung Inter Milan

TRIBUN-MEDAN.com - Inter Milan akhirnya resmi merekrut si pengkhianat AC Milan, Hakan Calhanoglu.

Inter Milan membajak Hakan Calhanoglu dari AC Milan untuk mengisi lini tengah Nerazzurri.

Pihak Inter Milan mengumumkan kabar tersebut melalui Twitter, Selasa (22/6/2021) waktu setempat.

Gelandang asal Turki itu diikat Inter Milan hingga 30 Juni 2024.

"FC Internazionale Milano mengonfirmasi bahwa Hakan Calhanoglu telah bergabung dengan kami," bunyi pernyataan Inter Milan.

"Gelandang berusia 27 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2024," lanjut pernyataan Inter.

Calhanoglu cabut dari AC Milan dengan status bebas transfer setelah kontraknya di San Siro berakhir pada 30 Juni 2021.

AC Milan sebenarnya sudah berusaha menawarkan kontrak baru kepada Calhanoglu.

Hal itu dapat dilihat dari usaha I Rossoneri dan perwakilan dari Hakan Calhanoglu yang telah berunding dalam satu tahun terakhir untuk pembahasan kontrak baru.

Akan tetapi, proposal yang dilempar oleh AC Milan mendapat penolakan dari gelandang berpostur 178 cm itu.

Hakan Calhanoglu, tampil brilian membawa AC Milan menang 3-2 atas Bodo/Glimt di babak kualifikasi III Liga Europa, Kamis (24/9/2020) di San Siro. (instagram AC Milan)

Hal itu lantaran AC Milan hanya sanggup memberikan gaji 4 juta euro (sekitar Rp 69 miliar) per musim, sedangkan Calhanoglu meminta 4,5 juta euro (sekitar Rp 77 miliar) per tahun plus bonus.

Setelah tidak menemui kata sepakat dengan AC Milan, Calhanoglu pun memilih membelot ke Inter Milan yang mampu memberikan gaji 5 juta euro (sekitar Rp 86 miliar) per musim.

Keputusan gelandang berusia 27 tahun ini terbilang nekat lantaran dua klub asal kota Milan itu memiliki rivalitas yang panas.

Calhanoglu harus siap disebut sebagai pengkhianat oleh para Milanisti.

