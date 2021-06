SEDANG BERLANGSUNG Slovakia Vs Spanyol, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis dari HP

(Gelandang Spanyol, Sergio Busquet) Jadwal Euro 2020 malam ini duel Spanyol vs Polandia.

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel sengit antara Timnas Spanyol berhadapan dengan timnas Slovakia pada laga pamungkas Grup E Euro 2020.

Pertandingan antara timnas Slovakia dan timnas Spanyol digelar di Stadion La Cartuja, Sevilla, Rabu (23/6/2021) pukul 23.00 WIB.

Duel Slovakia vs Spanyol disiarkan langsung RCTI dan Mola TV.

Selain bisa disaksikan via RCTI dan Mola TV, duel Spanyol vs Slovakia bisa juga ditonton via live Streaming gratis dari HP.

Untuk link streaming gratis Spanyol vs Slovakia bisa diakses linknya di akhir artikel ini.

Duel melawan Slovakia menjadi pertaruhan terakhir Luis Enrique bersama Spanyol di Euro 2020.

Pasalnya, La Furia Roja saat ini masih tertahan di peringkat ketiga klasemen Grup E Euro 2020.

Mereka hanya berhasil mengumpulkan 2 poin dari dua pertandingan.

Digadang-gadang menjadi salah satu calon juara, skuad asuhan Luis Enrique justru tampil melempem.

Alvaro Morata dkk membuang kesempatan meraih poin penuh ketika menghadapi timnas Swedia (0-0) dan timnas Polandia (1-1).