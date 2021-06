BERITA FOTO Guna Memutus Rantai Penyebaran Covid-19, Yaspen Shafiyyatul Gelar Wisuda Drive Thru

Siswa TK Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah mengikuti acara kelulusan secara 'drive thru' di pelataran Raz Plaza, Kota medan, Sumatera Utara, Kamis (24/6/2021). Kegiatan wisuda tersebut digelar secara "drive thru" guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tetap mengikuti protokol kesehatan saat pandemi covid-19, siswa-siswi PGTK Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) melaksanakan wisuda kelulusan secara drive thru di pelataran Raz Plaza, Kamis (24/6/2021).

"Pelaksanaan GRADUATION OF STUDENT with "Drive Thru System" PGTK Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA) Academic Year 2020-2021 berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan," ungkap Kepala PGTK YPSA Ade Muthia Nainggolan.

Siswa TK Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah mengikuti acara kelulusan secara 'drive thru' di pelataran Raz Plaza, Kota medan, Sumatera Utara, Kamis (24/6/2021). Kegiatan wisuda tersebut digelar secara "drive thru" guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

Dalam pantauan tribun-medan.com, tampak beberapa mobil telah antri sebelum acara dimulai. Saat di mulai satu persatu siswa turun menuju pentas yang telah disediakan dan mendapatkan kalung medali kelulusannya.

Ade Muthia mengatakan acara ini dilaksanakan sebagai pencegahan terjadinya penularan Covid-19. Pihak sekolah menurutnya juga mengikuti arahan pemerintah untuk tidak mengadakan kerumunan massa.

Siswa TK Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah mengikuti acara kelulusan secara 'drive thru' di pelataran Raz Plaza, Kota medan, Sumatera Utara, Kamis (24/6/2021). Kegiatan wisuda tersebut digelar secara "drive thru" guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

"Pada hari ini merupakan salah satu inovasi YPSA dan orangtua sangat mendukung kegiatan ini. Meskipun dilakukan secara drive thru, para siswa cukup senang dengan prosesi wisuda ini. Mereka memaklumi karena kondisi pandemi covid-19, mengakibatkan prosesi kelulusan tidak bisa diselenggarakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah kegiatan berjalan tertib dan lancar dengan tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker dan menghindari kerumunan," terang Ade.

Ade juga mengapresiasi pilihan orang tua siswa mempercayakan YPSA jadi sarana pendidikan formal selama 2 tahun terakhir. Ia menegaskan, hasil belajar dengan totalitas dan kesabaran siswanya akan dapat dituai di masa mendatang lewat kesuksesan yang didapat. Ia mengungkapkan selama belajar, para alumni PGTK YPSA telah berhasil menghafal Surah Alquran, doa-doa, hadist dan sunnah serta mampu melaksanakan ibadah salat dengan baik.

Siswa TK Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah mengikuti acara kelulusan secara 'drive thru' di pelataran Raz Plaza, Kota medan, Sumatera Utara, Kamis (24/6/2021). Kegiatan wisuda tersebut digelar secara "drive thru" guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

Ade berharap para orang tua tetap memberikan bimbingan rutin di rumah dengan sepenuh hati mengingat tantangan kehidupan yang berat dengan tujuan kemampuan tersebut tetap terjaga di tengah masa yang penuh tantangan di masa datang. “Kami memohon ayah bunda para orang tua secara rutin dan istiqomah membimbing mereka agar pendidikan yang sudah didapatkan di sekolah berlanjut di rumah," katanya.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz, membuka acara dengan resmi secara online sebelum prosesi wisuda dimulai. Begitu juga Pembina YPSA Buya Sofyan Raz, dan Ketua Umum YPSA Rahmawaty berikan ucapan selamat kepada seluruh siswa-siswi PGTK YPSA.(sky/tribun-medan.com)