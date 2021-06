HARGA Komoditas Bawang Merangkak Naik, Harga Daging Ayam Potong Masih Melambung

Laporan Wartawan Tribun Medan, Yufis Nianis Nduru

TRIBUN-MEDAN. com, Medan - Harga beberapa komoditas di pasar tradisional Sumatra Utara merangkak naik seperti komoditas bawang.

Sama halnya dengan harga daging ayam potong juga masih melambung naik selama beberapa hari.

Boru Purba pedagang sayur mayur di Pusat Pasar Medan mengatakan beberapa hari ini harga bahan pangan sayur mayur terus naik seperti bawang merah biasa dibaderol Rp 20 ribu per kilogram sedangkan bawang merah jawa dari Rp 26 ribu jadi Rp 30 ribu per kilogram.

"Tidak hanya harga cabai yang terus naik tapi bawang juga. Bawang merah jawa dari Rp 26 ribu jadi Rp 30 ribu per kilogram, bawang putih dari Rp 24 ribu jadi Rp 28 ribu per kilogram sama seperti cabai rawit dari Rp 24 jadi Rp 28 ribu per kilogram, yang turun paling tomat dari Rp 10 ribu jadi Rp 8 ribu per kilogram," kata Boru Purba, Kamis (24/6/2021).

Selanjutnya Regar pedagang ayam potong di Pusat Pasar Medan menuturkan telah empat hari harga daging ayam potong melambung dan saat ini dibanderol Rp 33 ribu per kilogram.

"Sudah ada empat hari harga daging ayam naik dan sekarang Rp 33 ribu per kilogram, untuk stok aman saja," ujar Regar.

Sementara itu Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sumatera Utara, Barita Sihite mengungkapkan harga bahan pangan yang signifikan naik yakni cabai merah hingga 1.9 persen dan telur ayam 1.1 persen.

"Harga komoditi cabai merah dan telur ayam naik masih dalam kondisi stabil, stok aman, dan mencakupi. Saat ini harga cabai merah rata-rata kota IHK (Medan, Gunung Sitoli, Siantar, Sibolga, Padang Sidempuan) dibanderol Rp 20.834 per kilogram. Harga terendah dibanderol Rp 12.000 per kilogram di Binjai dan harga tertinggi dibanderol Rp 36 ribu per kilogram di Nias Utara," ujar Barita .

Ia menambah harga telur ayam rata-rata kota IHK dibanderol Rp 24.750 per kilogram. Untuk harga terendah dibaderol Rp 20.000 per kilogram di Binjai dan harga tertinggi di Padang Lawas dibaderol Rp 40.000 per kilogram.

(cr20/tribun-medan.com)