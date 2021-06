Isolasi Hari ke 11, Bunga Citra Lestari Unggah Foto Tanpa Riasan, Sampaikan Kabar Baik

TRIBUN-MEDAN.com - Bunga Citra Lestari menyampaikan kabar baik di hari ke 11 ia melakukan isolasi mandiri.

Ia mengunggah foto wajah polosnya tanpa riasan, Kamis (24/6/2021).

BCL menyampaikan kondisinya bahwa ia sudah melakukan PCR Test dan hasilnya negatif.

"Isolation day 11. HASIL PCR= NEGATIVE" tulis BCL dalam Instagram storynya

Bunga Citra Lestari kabarkan dirinya sudah negatif Covid19 di hari isolasi mandiri ke 11 (Instagram)

Meski hasil PCR nya sudah negatif, BCL masih akan melakukan PCR sekali lagi.

"Will do another PCR test mungkin besok atau lusa..," tulisnya.

Selain itu, dia pun akan tetap melakukan isolasi mandiri.

"Aku masi akan isolasi sampai hari ke14 supaya lebih aman," tulisnya lagi

Sontak kabar tersebut membuat para penggemar BCL bahagia.

Namun banyak pula yang kagum akan kecantikan alam BCL.