Nasabah Indo Premier Sekuritas Meroket Hingga 15 Persen, Raih Dua Penghargaan Internasional

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN-Jumlah nasabah Indo Premier pada kuartal I/2021 telah mencapai lebih dari 600.000 nasabah.

Dengan demikian, jumlah tersebut meningkat 15 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

Selain mengalami peningkatan nasabah, Indo Premier turut meraih dua penghargaan sekaligus sebagai Best Retail Broker in Indonesia dan Best Bond Broker in Indonesia pada ajang penghargaan 15th Annual Alpha Southeast Asia Best Financial Institution Awards 2021.

Sebelumnya, Indo Premier juga dinobatkan sebagai Indonesia Best Retail Brokerage oleh Asiamoney.

Beberapa penghargaan tersebut melengkapi koleksi penghargaan internasional yang telah diterima oleh Indo Premier sejak tahun 2004.

Terkait tren transaksi retail Indo Premier terus meningkat signifikan, Head of Marketing & Retail PT Indo Premier Sekuritas, Paramita Sari menuturkan sekitar 80 persen transaksi disumbang oleh retail.

"Hingga akhir Mei 2021 sudah tercatat sebanyak lebih dari 2,4 juta investor saham dan 5,4 juta investor pasar modal di Indonesia,"

"Dengan demikian, ada peningkatan sebesar 42 persen untuk investor saham dan 38 persen untuk investor pasar modal dari angka akhir tahun 2020," kata Paramita, Kamis (24/6/2021).

Dia mengatakan, proporsi investor ritel terhadap total nilai transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meningkat secara signifikan.

"Pada kuartal I/2020, investor ritel menyumbang 32% dari keseluruhan nilai transaksi perdagangan di BEI. Di tahun ini, dalam periode yang sama, angka tersebut melonjak menjadi 63% atau hampir dua kali lipatnya," ujar Paramita.