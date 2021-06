SETELAH 11 Hari Isolasi Mandiri, BCL Dinyatakan Negatif Covid-19

TRIBUN-MEDAN.COM - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) positif Covid-19 dan tengah menjalani isolasi mandiri di rumahnya.

Kini, sudah 11 hari ia menjalani isolasi mandiri.

Kabar bahagia itu dibagikan BCL melalui unggahan Instagram story akun pribadinya @bclsinclair Kamis (24/6/2021).

Baca juga: Bunga Citra Lestari (BCL) Tegaskan Sosok Ashraf Sinclair Tak Akan Bisa Tergantikan oleh Pria Lain

Baca juga: PERHATIKAN Kemolekan Tubuh Bunga Citra Lestari (BCL) Berjemur, Bergaya Modis, Buat Netizen Terkesima

Baca juga: Potret Cantik BCL Berjemur Pakai Kemben & Rok Mini, Istri Ashraf Isolasi Mandiri Penyembuhan Covid19

Penampilan BCL yang tetap keren saat berjemur selama isolasi mandiri. (www.instagram.com/bclsinclair)

Istri mendiang Ashraf Sinclair ini mengunggah foto selfie-nya yang tengah berbaring di kasur.

Unge tampil tanpa make up sambil memamerkan senyum tipisnya ke arah kamera.

Sudah Nyatakan Negatif.

Meski sudah dinyatakan negatif, BCL masih akan melakukan isolasi hingga hari ke-14.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Unge ini mengatakan akan melakukan tes PCR kedua untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

"Isolation Day 11

Hasil PCR: NEGATIVE (emoji senyum)

Will do another PCR test besok atau lusa ..