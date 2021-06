Terungkap Kata-kata Maria Ozawa yang Ngaku Ingin ke Indonesia Bertemu Suami Kalina, Vicky Prasetyo

TRIBUN-MEDAN.COM - Publik tanah air dibuat heboh dengan rencana kedatangan Maria Ozawa ke Indonesia untuk bertemu dengan suami Kalina Octaranny yakni Vicky Prasetyo.

Menanggapi rencana sang bintang film dewasa Miyabi itu, Vicky Prasetyo pun tampak girang bukan main.

Apalagi setelah dia mengetahui Maria Ozawa merekam video khusus untuknya.

Ia pun langsung mengunggah rekaman video itu di Instagram miliknya pada Selasa (22/6/2021).

Maria Ozawa (Miaby) dan Vicky Prasetyo: Mantan artis JAV itu ingin bertemu suami Kalina Ocktaranny di Indonesia dan berharap bisa kolaborasi. (INSTAGRAM VICKY PRASETYO)

Dalam videonya, Maria Ozawa menyampaikan keinginannya untuk bertemu Vicky Prasetyo.

Ya, jika pandemi usai, Mario Ozawa mengaku ingin datang ke Indonesia dan bertemu Vicky Prasetyo.

"Hai Vicky, this is Maria Ozawa. I heard you a big fans of me."

"I really happy to hear that. I hope when this pandemic is over, I can go to Indonesia and meet you there

(Hai Vicky, ini Maria Ozawa. Aku dengar kamu adalah fans saya. Saya sangat senang mendengarnya."

"Saya harap, jika pandemi ini selesai, saya bisa pergi ke Indonesia dan bertemu kamu)," ucap Maria Ozawa diartikan dalam Bahasa Indonesia seperti dilansir pada Selasa (22/6/2021).