Diva Papan Atas Ini Banting Stir, Memilih Orbitkan Penyanyi Muda Berbakat, Begini Kisahnya

warta kota/Nur Ichsan (SAN)

Rossa saat menggelar jumpa pers dengan wartawan mengenai rencana konsernya di Stadium Esplanade, Singapura yang akan diadakan pada 4 November mendatang, ini dikemukakan penyanyi yang bernama asli, Sri Rossa Roslaina Handiyani, kepada awak media di New Playground, Kemang Village, Jakarta Selatan, (4/10/2017). Konser ini digelar dalam rangka memperingati 21 tahun Rossa berkarya di dunia tarik suara. Dalam konsernya yang bertajuk " The Journey of 21 Dazzling Years Concert", ini ia akan menyanyikan sebanyak 23 lagu hitsnya yang pernah dibawakannya, seperti lagu yang berjudul Tegar, Hati Yang Terpilih dan OST Ayat Ayat Cinta, Kesempatan tersebut juga akan dipergunakan Rossa untuk mempromosikan seni budaya Indonesia yaitu dengan mengenakan busana motif batik dan model kebaya. (WARTAKOTA/Nur Ichsan)