EGY Maulana Vikri Segera OTW Eropa Timur, Syahrian Abimanyu Bocorkan Sudah Ada Kontrak Baru

TRIBUN-MEDAN.com - Rekan Egy Maulana Vikri di timnas Indonesia, Syahrian Abimanyu sedikit beri bocoran jika temannya sudah mendapat kontrak baru dan segera on the way (OTW) main di klub asal Eropa Timur.

Syahrian Abimanyu lewat sebuah komentarnya di instagram diduga membocorkan jika rekannya itu sudah menandatangani kontrak baru dengan salah satu klub Eropa.

Egy Maulana Vikri saat ini dalam masa penentuan kariernya bersama Lechia Gdansk.

Per 30 Juni 2021, kontrak Egy Maulana Vikri di Lechia Gdanskakan habis.

Walau begitu hingga saat ini, belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak untuk Egy dari Lechia Gdansk.

Kabar ini pun semakin mendorong rumor yang menyatakan jika Egy akan segera hengkang dari klub asal kota Gdansk itu.

Baca juga: PREDIKSI Italia Vs Austria Euro 2020, Pasukan Mancini Bisa PEcahkan Rekor 82 Tahun, Live RCTI

Apalagi Egy hanya mencatatkan 10 penampilan bersama Lechia Gdansk selama 3 musim.

Media Polandia, Trojmiasto menganggap wajar bila Egy ingin hengkang karena ia tak mendapat menit bermain yang lebih di Lechia Gdansk.

"Di akhir bulan (Juni), kontrak berakhir untuk dua pemain yakni Egy Maulana Vikri dan Mateusz Zukowski," tulis Trojmiasto.

"Sementara pemain Indonesia bermasalah dengan jam terbang, karena ia hanya tampil dalam 10 laga selama 3 tahun di Gdansk, maka Zukowski seharusnya mendapat kontrak baru."