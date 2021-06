Gaya Amanda Manopo di Sinetron Ikatan Cinta Ditiru Luna Maya, Keren Mana Andin atau Eks Ariel NOAH?

TRIBUN-MEDAN.COM - Luna Maya dan Amanda Manopo kepergok memakai baju yang sama di tempat yang berbeda belum lama ini.

Keduanya pun langsung menjadi buah bibir netizen.

Seperti diketahui, sosok Luna Maya tak diragukan lagi kepopulerannya di kalangan masyarakat Tanah Air.

Menjadi model, presenter, dan aktor, Luna Maya tentu memiliki talenta yang luar biasa.

Tak heran penampilan Luna Maya selalu mendapat sorotan terutama dirinya yang kini menjadi juri ajang model.

Luna Maya dan Ibunya (ist)

Sementara itu, baru-baru ini, Luna Maya menunggah gaya terbarunya yang mengenakan busana yang sama dengan milik Amanda Manopo.

Busana Luna Maya ini sama persis dengan milik Amanda Manopo yang digunakan saat syuting Sinetron Ikatan Cinta

Penasaran seperti apa gaya Luna Maya dan Amanda Manopo saat kenakan busana yang sama?

Kira-kira lebih keren dikenakan siapa ya, Tribuners?

"You can sit with us to watch Gucci Aria live tonight at gucci.com 8pm JKT time #GucciAria @gucci" tulis Luna Maya mempromosikan acara Gucci (16/04/2021) pada unggahan Instagramnya ini.