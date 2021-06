Makan Bareng Mulan Jameela dan Ahmad Dhani, El Rumi Tuai Pujian

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini El Rumi mengunggah foto kebersamaannya dengan keluarga sang ayah.

Dalam foto tersebut tampak Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

Mereka tampak tengah makan malam di sebuah warung tenda di pinggir jalan.

El tampak tersenyum ke arah kamera begitu juga dengan ayah dan Mulan Jameela.

El Rumi Makan Bereng Mulan Jameela dan Ahmad Dhani. Ia menuai pujian karena kedewasaannya (Instagram)

"Makan pinggir jalan always the best," tulisnya.

Namun yang menarik perhatian publik adalah posisi duduk mereka.

El tampak duduk diantara Ahmad Dhani dan Mulan Jameela.

Melihat foto tersebut banyak netizen yang salut dengan kepribadiian El Rumi.

Ia dianggap dewasa dan bijak di tengah keluarga yang kompleks

@iin_putri10: Aku suka caramu menghargai ayahmu el. good joob anak baik