Karena Konsumsi Bahan Makanan Ini, Dj Katty Butterfly Dilarikan ke UGD

TRIBUN-MEDAN.com - Dj Katty Butterfly baru-baru ini mengabarkan kondisinya.

Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengunggah fotonya saat tengah dirawat di rumah sakit.

Dalam foto tersebut tampak Dj yang sering membuat konten makan makan itu terbaring lemah.

Di tangannya juga tampak terpasang infus.

Dj Katty Butterfly dirawat di rumah sakit usai mengkonsumsi jengkol (Instagram)

Ia mengatakan hal ini terjadi karena ia mengkonsumsi jengkol mentah.

DJ tersebut mengatakan sebelumnya ia membuat konten dan memakan jengkol mentah.

Namun setelah membuat konten tersebut ia langsung dilarikan ke rumah sakit.

"Dut sudah 33 tahun baru tahu dut tidak bisa makan jengkol mentah abis bikin konten makan jengkol mentah langsung masuk UGD," tulisnya.

Kondisinya tersebut membuat banyak penggemarnya yang mengirimkan doa dan mengingatkannya untuk lebih hati-hati untuk memilih makanan.

@mery_pier: Jangan kebanyakan makan jengkol mentah,jadi racun ke badan kita.aku udah pernah ngalamin soalnnya....gak bisa bangun,pusing banget dan perut sakiiiittttt

DJ Katty Butterfly (Instagram/dj_kattybutterfly36)

@oryoryzasativa: Astagaaaa…jangan segala dimakan mentah, gak semua yang dimakan mentah itu baik buat badan kita. get well soon dut!!

@ima.serpiana: Jengkol mentah rentan, banyak efeknya.. Lambung, pencernaan, bahkan organ kewanitaan..

@vitajellious: Semoga lekas sehat dut

@ivo.daulay: Ya allah,,jangan sampe kejengkolan ya dut...syafakilah dut (sep/tribun-medan.com)