MOMEN Unik saat Spiderman Bertemu Paus Fransiskus di Vatikan

Peristiwa unik: Spiderman Bertemu Paus Fransiskus

TRIBUN-MEDAN.COM - Peristiwa untuk terjadi saat Paus Fransiskus melakukan audiensi umum di San Damaso Vatikan, Rabu (23/6/2021) sore.

Hal ini sontak menjadi sorotan awak media dan warga Vatikan.

Keduanya berbincang singkat lalu tampak bersalaman.

The Sun mewartakan, pria di balik topeng Spider-Man adalah Mattia Villardita (27) dari Italia utara.

Mattia adalah pahlawan super di bagian VIP, karena pekerjaannya menghibur anak-anak yang sakit.

Pria Italia akan membantu menceriakan anak-anak di rumah sakit, dengan berayun di bangsal mereka sambil mengenakan kostum superhero.

Tahun lalu Presiden Italia Sergio Mattarella memberikan penghargaan kepada Mattia atas pekerjaannya.

Mattia juga diangkat sebagai Knight of the Order of Merit of the Italian Republic, menurut La Stampa.

Mattia sendiri dikabarkan menderita masalah kesehatan sejak lahir.

Di akhir penampilan publik Paus Fransiskus, Spider-Man memberi sang pemuka agama itu topengnya.

