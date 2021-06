Yuk Nonton Film "Sayangi" Tayang Perdana Di Tosa Kopi Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Intens Visual dan US Indonesian Galery menggelar acara IU Screening dengan tema, "The Rhythm Of Silence" di Tosa Kopi, Jalan Sei Padang No. 78, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (27/6/2021).

Di dalam acara ini melakukan pemutaran film tiga film di antaranya Sayangi (tayang perdana, 2021), Begu Ganjang (2020), dan Pamit (2019).

"Tema ini berkaitan dengan masing-masing filmnya yang horor dan ada yang berakhir dengan diam. Salah satunya film Sayangi. Ini film yang dibuat dua bulan lalu dan tayang perdana hari ini," kata Adie Arul sebagai Inten Visual Project Manager.

Film Sayangi ini pun diproduksi di Medan. Sementara Film Pamit produksinya di Yogyakarta dan Film Begu Ganjang di Tanah Karo.

"Pengunjung saat ini di tahap registrasi online capai 50 orang. Saat ini yang lagi nonton ada 30 orang. Jadi nanti ada dua sesi. Sesi pertama sedang berlangsung dan sesi kedua akan dimulai sekitar pukul 17.00 WIB - 20.00 WIB," ujarnya.

Ia pun menjelaskan untuk menonton film ini warga Medan tidak dipungut biaya. Hanya saja ada open donasi bagi yang bersukarela.

Dia pun menjelaskan Intens Visual adalah Kreatif Agensi yang bergerak di bidang desain, advertising, dan rumah produksi. Sementara tim produksinya dari Rumah Produksi US Indonesian Galery yang bergerak di bidang produksi film, iklan, dan audio visual.

"Sudah mulai 2019 berdiri. Kegiatan ke depannya, selain pemutaran, ada film baru. Tapi sampai saat ini masih di tahap development, ditunggu aja dan pantau terus sosial media kita," ucapnya.

Sementara itu, Film Sayangi ini adalah film pendek dengan durasi 20 menit. Bercerita tentang seorang anak mengalami konflik pribadi dalam dirinya di keluarga.