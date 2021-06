ALHAMDULILLAH Indro Warkop Pulih dari Covid-19, Beri Saran Netizen Patuh Protokol Kesehatan

TRIBUN-MEDAN.COM - Pelawak senior Indro Warkop dikabarkan sudah pulih dari Covid-19 setelah beberapa hari berjuang melawan virus mematikan itu.

Kini, ia sudah dinyatakan sembuh.

Dan, memberikan kabar yang melegahkan itu lewat akun media sosial Instagramnya.

"Alhamdulillah hasil2 yg sudah dijalani seminggu ini, dengan segala ketidakpastian dan kebingungan tetap melakukan isoman utk kebaikan semuanya dan sampai di hari ke-8 ini sehat tanpa keluhan sama sekali," tulis Indro, Selasa (29/6/2021).

Indro Warkop di samping makam istrinya, Nita Octobijanthy. (Instagram.com/indrowarkop_asli)

Minta Doa Masyarakat.

Indro Warkop juga memohon doa masyarakat agar sembuh sepuhunya dan meminta masyarakat menjaga protokol kesehatan agar penularan Covid-19 bisa dihentikan.

"Mohon doanya bisa sehat terus ke depannya. Terus akan saya serukan jagalah protokol kesehatan. Mari fokus memperbaiki keadaan dimulai dari diri sendiri, tidak ada waktu untuk yg bersikap negatif," imbuhnya.

Proses penyembuhan setelah melakukan isolasi mandiri merupakan masa sulit baginya untuk tetap bisa bertahan hidup dari virus Covid-19 ini walaupun harus merogoh kocek dalam.

"Dan 1 hal yg pasti, seminggu kemarin adalah masa sulit dan membingungkan untuk saya dan keluarga. Gak perlu bahas berapa biaya yg kami habiskan untuk semua ini, yg pasti saya hanya mau bisa terus bersama keluarga selama mungkin dalam keadaan sehat," tutur Indro.

Berhenti dari merokok, siapa sangka Indro Warkop dan Melly Goeslaw punya kisah haru dan perjuangan yang panjang. Indro Warkop dan Melly Goeslaw. (Instagram @indrowarkop_asli @mellygoeslaw) (Instagram @indrowarkop_asli @mellygoeslaw)

Indro pun berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah merawat dirinya dan keluarga dan meminta maaf kepada para klien-nya karena pekerjaannya tertunda selama ia terpapar corona.

Kini telah sembuh, pria 63 tahun itu siap kembali berkarya dan tetap menjalankan protokol kesehatan.

"Mohon maaf dan maklum kepada beberapa pihak klien yang terpaksa terkendala & tertunda pekerjaan saya akibat keadaan force majeure ini. Rindu sekali bekerja. Terima kasih untuk pendampingan Dokter2 yg memegang riwayat jantung & diabetes saya, terima kasih untuk semua pihak termasuk petugas2 swab yg saya dan keluarga repotkan," katanya.

"Terima kasih atas semua cinta yg dikirimkan keluarga dan teman2. Maaf gak bisa direspon satu per satu, tapi keluarga kami makin sadar bahwa kami masih disayang lebih banyak orang2 daripada yang tidak. Love you all! Mari kembali berkarya. Alhamdulillah Allahuakbar," tutupnya.

