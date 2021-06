Garap Lagu untuk Album Baru BTS Mendatang, Ed Sheeran Puji Ketujuh Member: Mereka Pria yang Keren!

TRIBUN-MEDAN.com – Boygroup asal Korea Selatan BTS dikabarkan akan melakukan comeback pada Juli mendatang.

Para penggemar tentunya sudah tak sabar menantikan kembalinya grup besar ini dengan album baru yang dikabarkan akan comeback pada tanggal 9 Juli.

Tak hanya itu, ternyata ada kejutan dari BTS untuk penggemarnya.

Ini tentunya adalah kabar gembira bagi ARMY.

Baca juga: Dikenal Humble dan Profesional, 4 Idol KPop Ini Beberkan Rasanya Kerja Sama Bareng BTS

Baca juga: Hartanya Tembus Rp 2,3 Triliun, Menteri Erick Thohir Rela Keringatan Beli BTS Meal untuk Anak Bungsu

Penyanyi solo terkemuka, Ed Sheeran akan kembali menggarap lagu untuk album baru BTS.

Ed Sheeran yang baru-baru ini mempromosikan single barunya 'Bad Habits', menceritakan tentang kerjasamanya dengan BTS kepada pendengar radio 'Most Requested Live'.

Ed Sheeran akan garap lagu untuk BTS di album terbaru mendatang. (Soompi)

Pelantun lagu 'Photograph' itu mengumumkan bahwa dirinya akan menuliskan lagu untuk BTS yang kedua kalinya.

Sebagaimana diketahui bahwa Ed Sheeran sudah pernah berkontribusi dalam lagu "Make It Right" dari album BTS 2019 "Map of the Soul: Persona".

“Saya benar-benar bekerja dengan BTS pada rekaman terakhir mereka, dan saya baru saja menulis lagu untuk rekaman baru mereka," ujar Ed, dikutip dari Soompi.com, Minggu (27/6/2021).

Baca juga: SERAM, Penggemar BTS dan Blackpink di Korea Utara Bisa Dihukum Mati Kim Jong Un

Baca juga: Boyband Kpop BTS Ternyata Suka Makanan Indonesia, Ingin Segera Kunjungi Indonesia Lagi

Big Hit Music pun mengonfirmasi pernyataan Ed Sheeran dan membenarkan terkait partisipasi sang solois di lagu baru BTS mendatang.