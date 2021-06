SEDANG BERLANGSUNG Big Match Inggris Vs Jerman, Akses Di Sini Nonton Live Streaming Gratis

Sedang berlangsung live streaming Inggris vs Jerman 16 besar Euro 2020, Selasa (29/6/2021)

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung duel sengit antara Inggris vs Jerman dalam lanjutan babak 16 besar Euro 2021 malam ini, Selasa (29/6/2021).

Laga Inggris vs Jerman itu akan digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, Selasa (29/2/2021) pukul 23.00 WIB.

Pertandingan big match Inggris vs Jerman tak disiarkan langsung RCTI, namun laga ini bisa disaksikan via Mola TV dan Live streaming berbayar Mola TV.

Selain bisa disaksikan via Mola TV, duel ini juga bisa ditonton via live streaming gratis dari HP. Untuk Link Streaming Gratis laga Inggris vs Jerman bisa diakses linknya pada bagian akhir artikel ini.

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, menggunakan formasi dengan tiga bek, tepatnya 3-4-3 pada pertandingan kontra timnas Jerman.

Baca juga: AC Milan Terkendala Boyong Coutinho dari Barcelona, Pilihan Lain Incar Eks Liverpool

Pemain yang diturunkan dalam sebelas pertama, khususnya di posisi bek tengah, juga sesuai dengan prediksi.

Kyle Walker, John Stones, dan Harry Maguire menjadi pengawal jantung pertahanan timnas Inggris sejak menit pertama.

Dengan formasi yang berubah, dari 4-2-3-1 ke 3-4-3, pemain pada posisi lain juga ikut berubah.

Dua pemain yang pada pertandingan sebelumnya mengisi pos full-back, Luke Shaw dan Kieran Trippier, dipasang sebagai winger pada pertandingan ini.

Sementara itu, timnas Jerman masih sama seperti pertandingan sebelumnya, yaitu menggunakan formasi 3-4-2-1.