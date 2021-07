Bank Sumut Jadi Bank Penempatan dan Mitra Investasi, Share Nasabah Haji Capai 31,8 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menetapkan Bank Sumut sebagai bank penerima setoran haji melalui Keputusan Kepala BPKH No 179 Tanggal 18 Juni 2021. Sesuai dengan UU 34 Tahun 2014, PP No 5 Tahun 2018 dan Peraturan BPKH No 4 Tahun 2018.

Dalam hal ini BPKH berwenang untuk memilih dan menetapkan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah sebagai BPS BPIH mitra dalam pengelolaan keuangan haji.

Selain telah ditetapkan sebagai bank penerima setoran haji, Bank Sumut juga dipercaya sebagai Bank Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh BPKH.

Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut Irwan menyambut baik dengan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan BPKH kepada Bank Sumut. Ia juga menuturkan jumlah share nasabah haji telah mencapai 31.8 persen.

"Saat ini share Bank Sumut terhadap nasabah calon haji di Sumatera Utara mencapai 31.8 persen jumlah jamaah haji yang waiting list sendiri mencapai 50.163 calon jamaah dan dana kelolaan lebih dari Rp 1.2 triliun," kata Irwan, Selasa (29/6/2021).

"Bahkan Irwan mengungkapkan bahwa saat ini Bank Sumut juga telah menduduki peringkat 1 di Sumatera Utara dan peringkat 12 nasional dalam menghimpun dana haji dari 31 BPS/BPIH se-Indonesia," tambahnya.

Selanjutnya Irwan mengatakan, dengan penetapan ini diharapkan masyarakat yang berada di Sumatera Utara menjadi lebih mudah dalam mendaftar haji.

“Dengan penetapan ketiga fungsi ini, diharapkan pada masa yang akan datang Bank Sumut dapat menjalin kerjasama lebih lanjut menjadi mitra knvestasi pengelolaan dana haji dalam bentuk investasi seperti lembiayaan yang diterima dan proyek-proyek investasi strategis lainnya. Penetapan fungsi ini akan menjadi awal yang baik untuk meningkatkan peran Bank Sumut berkontribusi bagi pembangunan wilayah di Sumatera Utara," tutupnya.