Pengalaman Detir Putri Sule, Jadi Korban Ghosting, Kecewa dan Sedih

TRIBUN-MEDAN.COM - Putri Delina, anak Sule sekaligus YouTube mengaku sudah beberapa kali menjadi korban ghosting.

Menurutnya, sangat melelahkan dan menyebalkan menjadi korban ghosting.

“Pernah, berarti itu masuk ghosting ya, by the way aku sudah dua kali, sumpah kayak nyebelin,” kata Putri Delina dengan wajah kesal dikutip Kompas.com, Selasa (29/6/2021).

Sule bermanja-mana ke Putri Delina (Youtube Putri Delina)

“Gue sudah sayang kan, tiba-tiba pergi lagi, terus tiba-tiba datang, kan capek,” lanjutnya.

Putri kemudian menceritakan tentang salah satu laki-laki yang pernah membuatnya berharap lebih soal hubungan cinta.

“Cuma yang terparah yang pertama kali ngerasain itu ada di menahan rasa sakit. Jadi yang ini tuh guys parahnya, jadi kita ini tuh dekat, namanya kagum ya kan, ya sudah sih kenapa enggak,” tutur Putri Delina.

“Eh kayak welcome gitu, tiba-tiba kita dekat. Kita tuh enggak pernah chatingan teleponan. Tapi misalnya kalau ketemu, lebih sering diajak keluarga, yuk kita makan, kata mama suruh ke sini. Belum (pacaran),” tambah Putri.

Bahkan ada sebuah hal yang membuat anak dari Sule ini semakin jatuh hati kepada sosok laki-laki tersebut.

“Terus gimana enggak baper. Bayangin kita belum pacaran dia bela-belain ke Bandung waktu aku ulang tahun, dia bawa bunga dan boneka dengan pekanya dia. Terus kayak akunya berharap banget,” ungkap Putri.

Putri juga mengaku bahwa keluarganya sudah senang dengan laki-laki tersebut.

“Akhirnya mama suka banget, sering ke sini, terus ya sudah kayak pede. Kayaknya masuk ke sayang, tapi enggak sering telepon, tiba-tiba kayak ngilang, tapi enggak berapa lama datang lagi,” ucap Putri.

