Undangan Sudah Tersebar, Boy William Putuskan Tunda Pernikahan, Dresscode Pesta Sempat Heboh

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan Boy William dan Karen Vendela memberikan kabar terbaru tentang rencana pernikahan mereka.

Setelah sebelumnya menunda pernikahan mereka, kini Boy kembali menyampaikan kabar penundaan.

Padahal sebelumnya undang pernikahan dua sejoli ini tersebar di media sosial.

Bahkan dresscode acara tersebut pun menarik perhatian.

Boy William dan Karen Vendela (Instagram)

Melalui akun media sosialnya Boy mengabarkan penundaan tersebut.

"Dear everyone, berhubung sudah ada foto undangan pernikahan kami yang bocor di media social, disini aku mau menyampaikan bahwa acara wedding yang harusnya di langsungkan di bulan July ini, dengan berat hati harus kami pospone lagi," tulisnya.

Keputusan ini diambil mengingat perkembangan Covid-19 di Indonesia yang makin meningkat

"Melihat angka covid yang semakin tinggi setiap hari nya, we dont want to risk a wedding yang pada akhirnya membahayakan keluarga dan rekan rekan yang hadir," tulisnya lagi.

Sebelumnya undangan pernikahan mereka tersebar di media sosial.

Dalam undangan yang tersebat itu, diketahui Boy dan Karen akan menikah pada Sabtu 17 Juli 2021.