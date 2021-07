JADWAL Tayang Perempat Final Euro 2020, Swiss Vs Spanyol Live, Italia Vs Belgia Tak Disiarkan RCTI

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut ini jadwal perempat final Euro 2021 yang disiarkan langsung (live) TV RCTI & Live Streaming TV Online Mola TV akan mulai berlangsung Jumat (2/6/2021) malam WIB.

Ada 4 pertandingan perempat final Euro 2021 yang akan tayang pekan ini, yakni Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia, Ceko vs Ceko dan Ukraina vs Inggris.

Namun, RCTI tidak menayangkan laga Belgia vs Italia. Dilansir dari laman Instagram RCTI Sports, stasiun TV RCTI hanya menayangkan tiga laga yakni Swiss vs Spanyol, Denmark vs Ceko dan Ukraina vs Inggris.

Sementara semua pertandingan Euro 2021 bisa ditonton melalui laman Live Streaming Mola TV.

Pertandingan perempat final Euro 2021 dibagi dua pot, yakni kiri dan kanan. Italia dan Inggris terpisah sehingga peluang keduanya bertemu di babak final pun terbuka.

Swiss vs Spanyol dan Belgia vs Italia berada di pot kiri, sementara laga Denmark vs Ceko dan Ukraina vs Inggris di pot kanan.

Jadwal siaran langsung perempat final Euro 2021 akan dibuka laga laga Swiss vs Spanyol yang tayang di RCTI & TV Online Mola TV Jumat (2/7) jam 23.00 WIB.

Menarik karena kedua tim ini sama-sama berjuang habis-habisan di babak 16 besar.

Swiss menjadi kejutan dengan menyingkirkan juara Piala Dunia 2018, Timnas Prancis di 16 besar Euro 2021.

Bermain imbang 3-3 hingga pertandingan selesai, Xherdan Shaqiri dkk bisa menahan gempuran Prancis hingga dua kali babak extra-time.

