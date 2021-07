Seohyun SNSD Dikabarkan akan Bintangi Drama Korea Terbaru Bersama Na In Woo

Seohyun SNSN dikabarkan akan membintang drama korea terbaru bersama Na In Woo.

TRIBUN-MEDAN.com – Anggota girlgroup Korea Selatan Seohyun SNSD dikabarkan dalam pembicaraan untuk bergabung di drama Korea terbaru dengan genre fantasi romantis.

Seohyun SNSD mungkin akan membintangi drama Korea terbaru tersebut bersama Na In Woo.

Pada 1 Juli, Star News melaporkan bahwa Seohyun berperan sebagai pemeran utama wanita dalam drama mendatang “The Jinx’s Lover”.

Sebuah sumber dari agensinya Namoo Actors menyatakan kepada Newsen, "Dia telah menerima tawaran casting untuk The Jinx's Lover dan secara positif meninjaunya.

“The Jinx’s Lover” adalah drama fantasi romansa yang mengikuti apa yang terjadi ketika seorang pria malang yang tidak beruntung bertemu dengan dewi keberuntungan yang disembunyikan oleh keluarga kaya raya.

Na In Woo dipastikan akan berperan sebagai pemeran utama pria bernama Gong Soo Kwang (Gong Myung Sung), seorang pria yang menjual ikan di Pasar Seodong dan memiliki kutukan khusus.

Suatu ketika saat dalam perjalanannya menuju kesuksesa, dia kehilangan segalanya setelah bertemu Lee Seul Bi tujuh tahun lalu dan memulai kehidupan yang sama sekali berbeda.

Seohyun ditawari peran Lee Seul Bi, dewi keberuntungan yang bertemu Gong Soo Kwang dan melawan nasibnya sendiri.

Drama ini akan disutradarai oleh Yoon Sang Ho dari River Where the Moon Rises dan ditulis oleh Jang Yoon Mi dari film Cheer Up, Mr. Lee, Luck-Key, Madonna, dan Scarlet Innocence.

Seohyun SNSD dikabarkan akan membintangi drama Korea terbaru bersama Na In Woo. (Kompas.com)

Sementara itu, Seohyun juga sedang syuting film Holy Night: Demon Hunters bersama Ma Dong Seok, Lee David, Kyung Soo Jin, dan Jung Ji So. (Soompi)

