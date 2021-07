Spesial HUT Kota Medan, Vasaka The Reiz Condo Medan Gelar Kegiatan Donor Darah

Tribun-medan.com/Yufis

DONOR DARAH - Peserta yang sedang melakukan donor darah dalam kegiatan donor darah yang digelar Vasaka The Reiz Condo bersama PMI Sumut, di lantai 15 Stellar Partai Garden, Vasaka The Reiz Condo, Jalan Tembakau Deli No 1, Kesawan, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara, Kamis (1/7/2021). (Tribun Medan/Yufis)