Mahasiswa Kritik Jokowi, Aktivis 98 : Jokowi Banyak Janji, Saatnya Ditagih

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) kepada Presiden Joko Widodo ditanggapi beragam oleh tokoh partai politik hingga masyarakat luas.

Pro kontra terhadap tuduhan BEM UI kepada Jokowi sebagai The King of Lip Service memantik keriuhan politik tanah air sejak akun @BEMUI_Official mengunggah sebuah poster bertajuk "Jokowi: The King of Lip Service", Sabtu (26/6/2021) lalu.

Menanggapi pro kontra tudingan mahasiwa kepada Jokowi, mantan aktivis 98 Sahat Simatupang menilai kritik kepada Jokowi sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa kepada penyelenggara negara.

Sahat bilang sebagai presiden, Jokowi adalah pusat koordinasi penyelenggara negara.

Di tangan seorang Presiden arah politik dan ekonomi ditentukan.

Apalagi Indonesia menganut sistim presidensial. Kekuasan Presiden ada di semua bidang karena sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Sahat mengatakan, Jokowi sebagai opinion leader sekaligus sebagai pusat koordinasi penyelenggara negara tentu aksi nyatanya ditunggu.

" Kalau Jokowi ngomong A kemudian rakyat mengartikan itu sebagai sebuah jani, kan rakyat menunggu. Kalau kemudian omongan atau janjinya itu belum terlaksana setidaknya sejak 2014 lalu atau tujuh tahun setelah jadi Presiden, kan wajar rakyat bersikap," kata mantan Direktorat Relawan Tim Kampanye Jokowi - Maruf Amin, Provinsi Sumut ini.

Beberapa janji Jokowi yang masih jadi ganjalan di hati para aktivis 98, adalah penguatan pemberantasan korupsi dan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.