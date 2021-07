VIRAL Aksi Dokter di Jakarta Suntik Vaksin Covid-19 dengan Cepat, Capai 550 Orang Per Hari

Aksi dr Juanli menyuntikan Vaksin Covid-19 dengan cepat viral di media sosial, bahkan hingga 550 orang per hari

TRIBUN-MEDAN.COM - Viral aksi dokter dengan sangat cepat menyuntikan vaksin.

Dalam rekaman tersebut vaksinasi berjalan tidak seperti biasa.

Bukan pasien yang mendatangi dokter, malah sang dokter yang menyambangi antrean vaksin.

Video ini bahkan beredar ke negeri jiran, seperti halnya oleh akun twitter @iamjayarahman.

"Pergh dia cucuk vaksin macam check tiket eh," tulisnya.

(Artinya: Buset, dia menyuntikkan vaksin seperti memeriksa tiket).

Tak pelak, video ini pun menuai sorotan publik dan membuat sejumlah warganet tak lupa meninggalkan tanggapannya.

“1 min 4 person for the jab. This way a much faster. (Satu menit empat orang untuk satu suntikan. Ini jauh lebih cepat)” balas akun @garryloke.

“Wow! Cara dokter nusuk jarum ke lengan. Tak sempat nak rasa gemetar pun,” timpal akun @rj_hanim.