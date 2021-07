JADWAL Semifinal Italia Vs Spanyol, Gli Azzuri Punya Segalanya untuk Juara, Termasuk Duet Bek Tua

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas Italia dijadwalkan bentrok dengan Spanyol pada semifinal Euro 2021 di Stadion Wembley, London, Rabu (7/7/2021).

Jadwal tayang semifinal antara Italia vs Spanyol live RCTI dan Mola TV pukul 02.00 WIB.

Italia selangkah lebih dekat untuk menapak ke final Euro 2021 setelah mereka memastikan satu tempat di babak empat besar.

Gli Azzurri memastikan laju mereka pada turnamen empat tahunan ini setelah mereka mengalahkan Belgia di partai 8 besar lewat skor 2-1.

Sedangkan Spanyol, harus ekstra kerja keras menghadapi Swiss untuk lolos ke semifinal Euro 2021. Tim Matador bermain imbang 1-1 di waktu normal, lalu dilanjutkan ke babak adu penalti dan menang 3-1.

Uniknya, media Spanyol, Marca menuliskan dalam sebuah artikelnya berjudul 'Italy have it all: Why Spain should fear the Azzurri'.

Tepat sekali, Italia memiliki segalanya untuk memenangkan Euro 2021. Semua lini permainan tima suhan Roberto Mancini ini memiliki kualitas kelas wahid.

Gianluigi Donnarumma tangguh menjaga gawang dan duet bek tengah veteran Chiellini-Bonucci cukup kukuh.

Di tengah, ada trio Jorginho-Barella-Locatelli. Plus, Marco Verratti yang juga mampu melapisi peran ketiganya.

Maju lagi ke depan, Ciro Immobile menjadi penyerang tengah yang menakutkan. Finishing-nya berbahaya, apalagi pergerakannya di dalam kotak penalti mampu mengacak-acak bek lawan.