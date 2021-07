JW Marriott Hotel Medan Hadirkan Promo Kuliner Hawker Street Food, Ada Diskon 30 Persen

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Dalam mengapresiasi Kuliner lokal, JW Marriot Hotel Medan yang berada di Jalan Putri Hijau No 10, Kesawan, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara tawarkan promo kuliner hawker street food.

Hal ini disampaikan Marketing Communication Executive JW Marriott Medan Elfrida

"Kali ini hotel JW Marriott Medan kembali menyajikan masakan yang dipadukan melalui konsep hawker street food atau jajanan kaki lima ke dalam hotel berbintang lima.

Hal ini juga dilakukan dalam rangka mengapresiasi kuliner lokal yang harus kita tampilkan kepada semua warga Medan," ujar Elfrida, Minggu (4/7/2021)

Elfrida menjelaskan hawker street food Marriott Cafe Restaurant menjadi pilihan yang tepat bagi pecinta kuliner yang rindu akan makanan lokal.

"Dalam hal ini ada neka makanan tradisional dan jajanan kaki lima seperti sop kambing, mie rebus, otak-otak, kerang rebus, lontong Medan, rujak Deli siap menggoyang lidah. Chef Suhardi telah menyiapkan banyak menu yang bervariasi, agar para pengunjung mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi aneka hidangan khas Medan selama promosi ini berlangsung," ujar Elfrida

Baca juga: Menjelang PPKM Darurat Jawa-Bali, Jumlah Penumpang di Bandara Kualanamu Masih Normal

Selanjutnya Elfrida mengungkapkan Hawker Street Food Marriott Café berlangsung setiap hari jumat dan sabtu dari pukul 17.00 -20.00 WIB dengan konsep prasmana (all you can eat buffet dinner) sampai bulan September dibanderol dengan harga Rp 328.000 per orang.

Dengan harga tersebut para pengunjung dapat menikmati sekitar 30 menu yang menggungah selera.

"Dapatkan spesial potongan 30 persen diskon bagi yang melakukan pemesanan diawal melalui menghubungi 086141006300 atau WhatsApp 08163158944," ujarnya

"Kira nya kehadiran promosi makanan lokal ini dapat menjadikan kita lebih cinta terhadap produk lokal serta mengapresiasi kuliner lokal di medan," kata Elfrida.